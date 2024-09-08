أمطار وإنخفاض في درجات الحرارة غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف أجواءً ممطرة ببعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية، طقسا مشمسا، وطقسا مشمسا إلى ممطر بالمناطق الشرقية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا ممطرا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 29 و44 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.