أمطار وإنخفاض لدرجات الحرارة غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار بالمناطق الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، غدا الأحد، طقس ممطر، فيما ستعرف المناطق الوسطى والغربية طقس غائم جزئيا.

فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و19 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 09 و18 درجة بالمناطق الداخلية. وستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا بالشمال.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية غدا الأحد، طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و33 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.