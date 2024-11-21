أمطار واستقرار في هذه الولايات

افادت النماذج الرقمية لمصلحة الارصاد الجوية إن البلاد ستشهد أمطار متفرقة في المناطق الشرقية. واستقرار في ولايات أخرى.

كما اوضحت نفس النماذج أن الأجواء ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تسجيل بعض السحب العابرة على المناطق الشرقية والوسطى الشرقية. مع احتمال أن تكون محملة ببعض الأمطار.

في حين ستكون الأجواء مستقر ومشمسة على وسط وغرب البلاد.

اما المناطق الجنوبية، فستشهد طقس من صافي إلى مغشى جزئيا على العموم.

أما درجات الحرارة القصوى، فستتراوح مابين 20 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.