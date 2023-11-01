أمطار وانخفاض في درجات الحرارة غدا الخميس على هذه المناطق

تشير توقعات الأرصاد الجوية أن الأجواء ستكون غدا الخميس غائمة على المناطق الساحلية. مع بعض الأمطار متوقعة على المناطق الداخلية.فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا على المناطق الشمالية.

وتترواح درجات الحرارة غدا الخميس بين 25و30 درجة بالمناطق الساحلية، بين 24و31 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 29و39 درجة بالمناطق الجنوبية.

أما في المناطق الجنوبية، فسيكون الطقس مشمسا، فيما ستصل سرعة الرياح الى 30كلم/سا مع تطاير الرمال.