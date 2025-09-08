أمطار وبرد.. إضطراب جوي قوي بداية من الغد!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغيرا في الوضعية الجوية بداية من صبيحة يوم غد الثلاثاء. بسبب قدوم اضطراب جوي محمّل بأمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية ليلة اليوم الإثنين إلى الثلاثاء على الولايات الشمالية. ويخص هذا الاضطراب أولا الولايات الغربية ثم ينتقل إلى المناطق الوسطى صبيحة الثلاثاء ومساء إلى الولايات الشرقية. حيث يكون مرفوقا بأمطار غزيرة معتبرة وحبات البرد.

وتبين ذات النماذج، أن الأمطار ستكون معتبرة على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية أين ستصل كمية الأمطار إلى 60 ملم/ محليا. كما ستعرف أيضا منطقة الساورة وشمال الصحراء أمطار معتبرة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وستتحسن الوضعية الجوية على المناطق الشمالية بداية من مساء الأربعاء.

