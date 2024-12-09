أمطار وبرد شديد بهذه المناطق غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار وبرد شديد بعدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية الغربية، غدا الثلاثاء، طقسا غائما جزئيا. بينما سيكون الطقس مشمسا إلى ممطر بالمناطق الشرقية والوسطى.

وستعرف المناطق الداخلية، الوسطى والشرقية، تشكل الصقيع خلال الصبيحة، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 14 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و15 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا إلى غائم، وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و29 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.