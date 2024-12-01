أمطار وبرد شديد بهذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار على المناطق الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستكون السماء، غدا الإثنين، من صافية إلى غائمة. فيما ستشهد ولايات سككيدة عنابة والطارف، تساقط بعض الأمطار، بكمية جد ضعيفة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 14 و21 درجة، بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما بالنسبة للكتل الهوائية، ودرجات الحرارة المرتقبة، ستعرف المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة، أجواء باردة.

وستكون الأجواء باردة، بالفترة الصباحية والليلية، على أغلب المناطق الشمالية. وعلى شمال الصحراء ومنطقة الواحات، والجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 5 و6 درجات على عدة ولايات مثل قسنطينة وباتنة وميلة وخنشلة وتيارت وسعيدة الجلفة والأغواط. وستتراوح بين 11 و13 درجة بالمناطق الساحلية.

كما سيكون الطقس باردا على بعض الولايات الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة بين 10 و11 درجة على ولايات المغير وبسكرة والوادي وغيرها.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

فبالنسبة للسائقين يجب تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة. حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار. التي تمثلها أو السباحة في البرك المائية التي تخلفها الأمطار.

ودعت إلى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية سواء على الأقدام أو بالمركبات وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

كما شددت على ضرورة مرافقة الأطفال لا سيما الصغار واختيار الطريق الآمن والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية. التي قد تسقط جراء الرياح القوية.