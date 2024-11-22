أمطار وبرد شديد على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار وإنخفاض في درجات الحرارة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، سيتم تسجيل درجات حرارة منخفضة على أغلبية المناطق الشمالية، خاصة الداخلية.

فيما ستعرف الولايات الشرقية الساحلية، تساقط أمطار على فترات، خلال صبيحة يوم غد السبت. ويتعلق الأمر بولايات عنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وسوق أهراس وقسنطينة.

كما ستعرف ولايات العاصمة والبليدة وتيزي وزو، تساقط أمطار، فجر يوم غد السبت.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، غدا السبت، بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما فيما يخص المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس مشمس، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 19 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.