أمطار وبرودة بهذه المناطق غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الداخلية الغربية والوسطى.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا إلى غائم. وتساقط بعض القطرات من الأمطار على المناطق الداخلية الغربية والوسطى.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.