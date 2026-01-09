أمطار وبرودة بهذه الولايات اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات شرقية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، اليوم الجمعة، طقس من مشمس إلى غائم جزئيا. وتساقط أمطار بالمناطق الشرقية. وتشكل الجليد بالفترة الصباحية، على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف اليوم، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و30 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.