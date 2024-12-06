أمطار وبرودة شديدة بهذه المناطق اليوم الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار على المناطق الشرقية وبرودة بالمناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية للوطن، اليوم، تساقط أمطار متفرقة، بينما سيكون الطقس مشمس وسط وغرب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و23 دجرة بالمناطق الساحلية، وبين 9 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف اليوم الجمعة، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و27 درجة.