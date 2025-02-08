أمطار وبرودة شديدة بهذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقس ممطر بالمناطق الشرقية، وطقس غائم جزئيا، بالمناطق الغربية والوسطى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، ستستمر الأجواء الباردة والصقيعية، على أغلب المناطق الداخلية للوطن. حيث ستتراوح بين درجتين و5 درجات تحت الصفر خلال الفترة الليلية والصبيحة.

بينما ستتراوح بين 4 درجات إلى 7 درجات بالمناطق الساحلية، وبين 9 درجات و15 درجة بالجنوب.

أما في فترة الظهيرة، ستتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و19 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس مشمس. وستتراوح درجات الحرارة بين 19 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.