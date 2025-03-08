أمطار وبرودة على هذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقسا مشمسا إلى ممطر، وطقس غائم جزئيا بالمناطق الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 9 و25 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و38 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.