أمطار وبرودة على هذه المناطق غدا الثلاثاء

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار، على بعض المناطق الشمالية والجنوبية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقس من مشمس إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقس غائم جزئيا، وطقس من مشمس إلى ممطر بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و38 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.