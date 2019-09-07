أمطار وبرَد ورعود على 25 ولاية بداية من اليوم

كميات الأمطار المتساقطة ستصل إلى 30 ملم

درجات الحرارة ستنخفض لتصل إلى 26 درجة على المناطق الداخلية

حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة مرفوقة برعود وبرد تخص 25 ولاية عبر التراب الوطني.

حيث تصل كمية الأمطار المنتظرة إلى 30 ملم، فيما تعرف درجات الحرارة تراجعا مقارنة بالأيام السابقة.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار يخص المناطق الشمالية المتمثلة في الجزائر العاصمة وتيبازة وبومرداس وبرج بوعريريج

وسطيف والشلف والبليدة والمدية والبويرة وبجاية وتيزي وزو وعين الدفلى وغليزان.

كما تخص الأمطار المناطق الجنوبية والغربية على مستوى كل من تيارت ومعسكر وتلمسان وغرداية والأغواط والجلفة

وتيسمسيلت، بالإضافة إلى تيارت وسعيدة وسيدي بلعباس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقغة لنهار اليوم، فستتراوح بين 26 و31 درجة على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين 23 و31 درجة

على المناطق الداخلية وتتراوح ما بين 26 و42 درجة على المناطق الجنوبية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء اليوم على المناطق الساحلية ستكون غائمة مرفوقة بأمطار تكون أحيانا على شكل

زخات رعدية، ومن المحتمل أن تكون غزيرة محليا على المناطق الساحلية والداخلية الغربية، هذه الأمطار تلتحق بالمناطق الوسطى بداية من الظهيرة.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 30 و40 كم/سا وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

وعلى المناطق الداخلية، تكون الرياح متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 و25 كم/سا، أما على الهضاب العليا فسنسجل رياحا جنوبية بسرعة تتراوح ما بين 20 و30 كم/سا.

كما تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع

تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية خاصة خلال الظهيرة، هذه الأمطار من المحتمل أن تكون معتبرة محليا على شمال الصحراء.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي والصحراء الشرقية، تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع تشكل رعود خلال

الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية خاصة نحو الهڤار والطاسيلي.