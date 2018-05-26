أمطار وتراجع درجات الحرارة بداية من غد!

الأجواء ستبقى حارة نسبيا بالمناطق الشرقية خاصة الداخلية منها اليوم

ستعرف درجات الحرارة تراجعا ملحوظا على الولايات الشمالية، بداية من يوم غد، فيما سيحتمل تشكل سحب رعدية نهاية الظهيرة وفي المساء غدا بالولايات الداخلية.

ذكرت نشرية لمصلحة الأرصاد الجوية أن المناطق الغربية والوسطى والشرقية ستشهد، صبيحة اليوم، ضبابا خفيفا وسحبا سفلى عابرة قرب السواحل الوسطى والشرقية، فيما تبقى الأجواء صافية إلى مغشاة جزئيا مع بعض الرعود مساء اليوم على بعض الولايات الداخلية.

وبداية من يوم غد الأحد، ستكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع بعض الأمطار الرعدیة على الولايات الغربية والوسطى، بينما تشهد الولايات الشرقیة أجواء من صافیة إلى مغشاة جزئیا، تتحول تدریجیا إلى مغشاة بعد الظھیرة بالمناطق الساحلیة والداخلیة، مع احتمال تشكل سحب رعدیة نهایة الظهیرة وفي المساء.

أما درجات الحرارة على المناطق الساحلیة، فستتراوح بین 20 و24 درجة بالغرب، و22 إلى 28 بالوسط، وما بين 28 و32 درجة بالشرق، بينما على الولايات الداخلية والهضاب العلیا والأوراس فتتراوح ما بین 24 إلى 38 درجة بالشرق، في حين تبقى الرياح من ضعيفة إلى معتدلة أحیانا وقویة نسبیا بالمناطق الداخلیة الغربیة، مع تطایر محلي للرمال، وستكون معتدلة محلیا وقویة نسبیا مع تطایر للرمال بالجنوب الغربي، وسط الصحراء والواحات وأقصى الجنوب.