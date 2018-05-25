أمطار وتراجع في درجات الحرارة بداية من الغد

ستشهد الولايات الغربية والوسطى تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الغد مع تساقط أمطار على الولايات الداخلية يوم الأحد.

أين ستكون الأجواء يوم الأحد من مغشاة إلى غائمة مع بعض الأمطار الرعدیة على الولايات الغربية والوسطى .

بينما على الولايات الشرقیة فأجواء من صافیة إلى مغشاة جزئیا تتحول تدریجیا إلى مغشاة بعد الظھیرة بالمناطق الساحلیة والداخلیة.

مع احتمال تشكل سحب رعدیة نھایة الظھیرة وبالمساء.

أما بالجنوب فمن أقصى الجنوب نحو الھقار، الطاسیلي وسط، شرق الصحراء والواحات، فالأجواء مغشاة إلى غائمة محلیا.

مع تشكل خلایا رعدیة قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار بعد الظھیرة و بالمساء خاصة على الھقار،الطاسیلي و شرق الصحراء.

لتبقى من صافیة إلى مغشاة جزئیا على باقي المناطق الجنوبیة مع احتمال تشكل سحب رعدیة بشمال الصحراء.

أما درجات الحرارة على المناطق الساحلیة تتراوح ما بین 20 الى 24 درجة على الولايات الغربية، ومن 22 إلى 28 بالولايات الوسطى.

ومابين 28 و 32ب درجة على الولايات الشرقية.

بينما على الولايات الداخلية، الھضاب العلیا و الأوراس تتراوح ما بین 24 الى 38 درجة بالشرق.

في حين تبقى الرياح من ضعيفة إلى معتدلة أحیانا وقویة نسبیا بالمناطق الداخلیة الغربیة مع تطایر محلي للرمال.

كما ستكون معتدلة محلیا وقویة نسبیا مع تطایر للرمال بالجنوب الغربي، وسط الصحراء، الواحات و أقصى الجنوب.