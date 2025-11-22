أمطار وتشكل الجليد بهذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء باردة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا غائما جزئيا بعد الظهيرة. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية. وتشكل الجليد على المناطق الداخلية خلال الصبيحة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من عنابة والطارف.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و20 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و18 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و33 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.