أمطار وثلوج بداية من الأسبوع المقبل على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تتغير وضعية الطقس خلال الأسبوع المقبل، بعد شهر كامل من الصفاء والإستقرار. حيث سيزول الحاجز الآزوري ويتسرب هواء بارد محمل بأمطار وثلوج بداية من يوم الخميس المقبل.

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى للأرصاد الجوية، تبين إستمرار الإستقرار والأجواء الصافية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الخميس المقبل 5 جانفي. بعد دخول إضطراب جوي وتسرب هواء بارد من الولايات الغربية يكون محمل بأمطار وبعض الثلوج على المرتفعات الغربية.

وتشير ذات النماذج، إلى أن الأمطار ستنتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى، مع تراجع في درجات الحرارة إن لم تتغير النماذج الرقمية.

أما عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، فستبقى الأجواء مشمسة مع بعض السحب السفلى والضباب خلال الصبيحة على الولايات الشمالية للوطن. بسبب مرتفع للضغط الجوي متمركز على دول بحر الابيض المتوسط.

بالمقابل ستكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الشريط الحدودي الجزائر-مالي و كذا منطقة تندوف. لتبقى الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة ستكون باردة خلال الصبيحة والليل لتتراوح من -1 درجة إلى 10 درجات على الولايات الشمالية. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح مابين 20 الى 25 درجة على السواحل ومن 15 الى 20 درجة على المناطق الداخلية. ومن 20 الى 30 درجة بالجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن يبقى البحر جميل وهادئ طيلة الأيام المقبلة على طول الشريط الساحلي مع رياح لن تتعدى 20 كلم/سا.

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