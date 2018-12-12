أمطار وثلوج على أغلب ولايات الشمال بداية من يوم غد! 

اضطراب جوي شتوي محمّل بهواء بارد وتراجع محسوس في درجات الحرارة

رياح قد تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة على أغلب المناطق الشمالية للوطن

من المرتقب أن تشهد أغلب المناطق الشمالية للبلاد تساقط ثلوج وكميات معتبرة من الأمطار، مع تراجع محسوس في درجات الحرارة، بداية من ظهيرة غد، مع هبوب رياح نوعا ما قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة وتكون من غربية إلى شمالية غربية على أغلب المناطق الشمالية للوطن.

قالت المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، في اتصال مع $، أمس، إنه ابتداء من ظهيرة يوم غد سوف يلتحق بالجزائر اضطراب جوي شتوي سوف يخص في بداية الأمر المناطق الغربية والوسطى بأمطار، هذه الأمطار تكون اعتبارا من ليلة الخميس إلى الجمعة، ويكون أيضا مرفوقا بتساقط بعض الثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى دائما، خلال ليلة الخميس إلى الجمعة.

وأضافت المتحدثة بأن هذا الاضطراب سوف يتوجه تدريجيا نحو المناطق الوسطى، ليخصها أيضا بتساقط أمطار تكون معتبرة محليا على شكل زخات وأحيانا رعدية وتساقط بعض الثلوج متوقع خلال نهار الجمعة على أغلب المرتفعات الشرقية للوطن، ويكون مرفوقا أيضا بهبوب رياح نوعا ما قوية قد تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة وتكون من غربية إلى شمالية غربية على أغلب المناطق الشمالية للوطن.

أما درجات الحرارة القصوى، يوم الجمعة، هي الأخرى ستشهد انخفاضا، فأقصاها يتراوح ما بين 15 و11 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما المناطق الداخلية والمرتفعات درجات الحرارة القصوى تقارب 10 درجة مئوية.