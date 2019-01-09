أمطار وثلوج على الولايات الوسطى والشرقية اليوم

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية على العموم.

لتتلبد السماء تدرجيا وتصبح غائمة بداية من الظهيرة على المناطق الوسطى، مرفوقة بأمطار متفرقة خلال الليل.

مع أجواء باردة وتشكل الجليد خلال الصبيحة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.

الرياح تكون غربية بسرعة 30 كم/سا قرب السواحل، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على السواحل الوسطى.

بينما على المناطق الشرقية، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار المتفرقة، لتزداد غزارة على السواحل بداية من الليل.

تساقط بعض الثلوج أواخر الليل على المرتفعات الوسطى الشرقية والمرتفعات الشرقية التي يفوق علوها 1000 متر.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، وتصل أحيانا إلى 60 كم/سا قرب سواحل أقصى الشرق.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب، وصافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 13 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 16 درجة على المناطق الداخلية.

أما على المناطق الجنوبية فدرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 إلى 24 درجة كأعلى مقياس على أقصى الجنوب.