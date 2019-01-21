أمطار وثلوج على مرتفعات 900 متر غدا الثلاثاء

ستبقى الأجواء غائمة وممطرة على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع تساقط للثلوج على مرتفعات 900 متر.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الغربية مغشاة بسحب عابرة محملة ببعض الأمطار المتبقية صباحا.

كما ستتلبد السماء أواخر النهاروتصبح غائمة مرفوقة ببعض الأمطار التي تكون على شكل زخات مطرية.

تساقط بعض الثلوج مرتقب على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر، خلال الليل.

الرياح تكون غربية، وتصل سرعتها إلى 50 كم/سا أواخر النهار.

بينما على المناطق الوسطى، أجواء غائمة مرفوقة ببعض الزخات المطرية،على المناطق الساحلية والداخلية.

مع استمرار تساقط بعض الثلوج خلال الصبيحة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

في حين على المناطق الشرقية، الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار واستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء السحب العابرة والمرفوقة ببعض الأمطار.

التي تميز شمال الصحراء ومنطقة الواحات، لتتحسن ظهرا على شمال الصحراء وخلال الليل على منطقة الواحات.