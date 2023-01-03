قناة النهار أمطار وثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 03 جانفي 2023 - 10:19 أمطار وثلوج شارك غرِّد أرسل 171 0 أمطار وثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KuBOe اقرأ أيضا سطيف: لعدة أسباب .. تجار الجملة يفضلون عدم إدخار الأموال بالبنوك قناة النهار 26 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر في أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية.. أزيد من 900 مليون خبزة ترمى سنويا قناة النهار 25 ديسمبر "وزير الرياضة :" ليس لدينا الحق للبريكولاج في الشان قناة النهار 13 ديسمبر النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر قناة النهار 25 ديسمبر عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 قناة النهار 29 ديسمبر سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر "طالع هابط: النوي يبعث برسالة للوزير لخضر رخروخ.. "قطاع الاشغال العمومية بالمدية مخروبة قناة النهار 20 ديسمبر سبقاق : أنا متفائل بشأن إحتضان كان 2025..ولن نتوقف عند تقديم الملف فقط قناة النهار 20 ديسمبر