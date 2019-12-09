أمطار وثلوج على هذه الولايات غدا!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء غائمة وممطرة على الولايات الوسطى والشرقية غدا، وصافية على المناطق الغربية.

وأضافت ذات المصالح أن الأجواء على المناطق الغربية ستكون من صافية إلى قليلة السحب على العموم.

بينما الرياح تكون من متغيرة إلى جنوبية غربية، تصل سرعتها أحيانا إلى 40 كم/سا.

وأشارت الأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الوسطى ستكون مغشاة بسحب كثيفة مع تساقط أمطار رعدية أحيانا، وغزيرة محليا.

كما تتوقع الأرصاد الجوية، تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى الشرقية التي يزيد علوها عن 1100 متر، أواخر النهار.

وأضافت ذات المصالح، أن الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كلم/سا.

بينما على الولايات الشرقية، فالأجواء غير مستقرة، ممطرة وباردة نسبيا، مع أمطار رعدية محملة بحبات البرد، خاصة قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

وأفادت الأرصاد الجوية، تساقط ثلوج متوقعة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر بداية من الظهيرة.

أما الرياح تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا لتزداد أحيانا بسرعة تتراوح ما بين 50 إلى 60 كم/سا.

وأشارت أن الأجواء على المناطق الجنوبية تكون مغشاة جزئيا على بشار، شمال الصحراء والواحات.

مع أجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، الصحراء الشرقية وجنوب الصحراء الوسطى.

في حين الرياح ستكون من شمالية إلى شمالية غربية تصل أحيانا إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.