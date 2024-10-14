أمطار وثلوج ورياح شديدة.. هذا اتجاه إعصار كاساندرا

يقترب إعصار “كاساندرا” الشديد، مصحوبا بالأمطار والثلوج والرياح الشديدة، نحو منطقة موسكو في روسيا.

وقال خبير الأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس، إنّ غرب ووسط روسيا قد شهد هطولات مطرية تزيد عن ثلث الهطولات الشهرية.

فيما ستنخفض درجة الحرارة إلى 2-4 درجات مئوية فوق الصفر في موسكو وصولا إلى 0 درجة مئوية في منطقة موسكو.

وأضاف تيشكوفيتس: “خلال النهار ستنتقل منطقة هطول الأمطار الأكثر كثافة إلى منطقة موسكو”.

وسبق لوزارة الطوارئ الروسية أن نشرت تحذيرا طارئا من اشتداد سرعة هبوب الرياح إلى 15 مترا في الثانية.