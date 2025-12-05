أمطار وجليد وبرودة بهذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية وجو بارد بمختلف ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية. وطقس مشمس على وسط وغرب الوطن. وتشكل الجليد خلال الصبيحة على الهضاب العليا والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 18 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 8 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقساً مشمساً.