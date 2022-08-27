أمطار وحبات بَرد تفضح الترقيع و”البريكولاج” في سوق أهراس!

كشف التساقط الكثيف للأمطار وحبات البَرد، مساء أمس السبت، في عدد من مناطق وأحياء مدينة سوق أهراس، أعمال الترقيع و”البريكولاج” المنتهجة محليا، سواء في حي 1700 مسكن أو حي “الفوبور” والشوارع الرئيسية وبجوار المستشفى الجهوي.

فقد تشكلت برك مائية غطت وأغرقت عديد السيارات من دون تسجيل لحسن الحظ حوادث في الأرواح، كما أدى التساقط الذي استغرق حوالي 20 دقيقة، إلى تشكيل مجمعات مائية عبر مختلف الشوارع، مما دفع بسائقي المركبات للاحتماء تحت الأشجار وركن سياراتهم تحت أسقف العمارات، وذلك خوفا من تعرض مركباتهم جراء التساقط الكثيف لحبات البرد أو القيام بتغطية سياراتهم بعوازل أو بورق “الكارتون”.

تساقطت بشكل كثيف على المنطقة

ولعل ما زاد الوضع تعقيدا، عجز معظم البالوعات في مختلف الأحياء عن امتصاص المياه التي غمرت الأرصفة والطرقات ومداخل المنازل الفردية والعمارات، نتيجة امتلائها بالأتربة والقاذورات المتراكمة، ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد الذي أثار سخط وتذمر المواطنين، بل حوّل الأحياء إلى أكوام من الطمي ومختلف الفضلات البلاستيكية، مما تسبب في تكوين مجارٍ مائية محملة بكميات كبيرة من القاذورات وزجاجات المياه والأتربة.