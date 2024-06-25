أمطار وحرارة شديدة على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس غائم جزئيا، وتساقط أمطار رعدية بالمناطق الشرقية بعد الظهيرة.

فيما ستعرف المناطق الوسطى والغربية، طقس جد حار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 31 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 34 و41 درجة بالمناطق الداخلية. وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقس مشمس، وجد حار بوسط الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و48 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.