أمطار وحرارة منخفضة على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بالمناطق الشرقية، طقس غائم وأمطار على السواحل والدخلية.

أما الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، يكون الطقس غائم محمل ببعض الأمطار، خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء تدريجيا أواخر النهار.

وتكون الرياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة من 20 إلى 30 كم/سا على العموم، وتصل إلى 40 كم/سا بالسواحل.

أما الجنوب، فذكر الديوان، أنها ستشهد، سحب عابرة من منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع تساقط بعض الأمطار.

وتتحسن الأجواء على منطقة بشار خلال الظهيرة، ثم على شمال الصحراء ومنطقة الواحات خلال الليل.

أما أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، ستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وتكون الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة من 20 إلى 40 كم/سا، على منطقة بشار وتندوف.

وشمالية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات مع بعض التطاير للرمال.

ومن متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية،بالصحراء الوسطى،من 15 إلى 30 كم/سا،لتميل لشمالية شرقية، من 30 إلى 50 كم/سا،مع تطاير للرمال.

وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية، تكون الرياح جنوبية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

وتتراوح الحرارة من 19 إلى 21 درجة بالسواحل، و13 إلى 21 درجة بالمناطق الداخلية، و18 إلى 38 درجة بالجنوب.