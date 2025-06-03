أمطار ورعود اليوم وغدا بهذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية في العديد من ولايات الوطن.

وأشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية، هي كل من قسنطينة، ميلة، تمنراست، عين قزام، جانت، إليزي.

كما ستشهد بعض الولايات، أمطار رعدية غدا الاربعاء. وهذا في كل من قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، ورقلة، إليزي، تمنراست، جانت، عين قزام. سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، سوق أهراس، سطيف، برج بوعريريج، مسيلة، الجلفة، تبسة، باتنة، الوادي، تقرت.

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