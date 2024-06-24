أمطار ورعود على هذه المناطق غدا

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا، بينما ستشهد المناطق الداخلية والغربية، تساقط أمطار رعدية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و39 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا حارا غدا الثلاثاء، فيما ستشهد تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهقار.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و49 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.