أمطار ورعود على هذه الولايات اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية، اليوم السبت، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة، وزوابع رملية على العديد من ولايات الوطن.

وأفاد تنبيه من المستوى الأول، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وتشكيل خلايا رعدية.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من المسيلة، الجلفة، تيارت، برج بوعريريج، سطيف، ميلة. وقسنطبنة، تبسة، أم البواقي، باتنة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

وتبدأ صلاحية النشرية على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما ستتشكل زوابع رملية على كل من ولايتي إن قزام وبرج باجي مختار.