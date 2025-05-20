أمطار ورعود على هذه الولايات غدا الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأربعاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 23 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 27 و35 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 37 و45 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

وستعرف عدة ولايات، تشكل خلايا رعدية، ومنها تبسة، وأم البواقي، وخنشلة، وباتنة، وسطيف، وبرج بوعريريج، والمسيلة، والجلفة، والأغواط، والبيض، تمنراست، وجانت.

فيما تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من المسيلة، والجلفة، تمنراست، وجانت.