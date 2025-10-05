أمطار ورعود على هذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية، على بعض الولايات بشرق وجنوب الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا بغرب ووسط البلاد. وتساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية للوطن.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و31 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وطقس من مشمس إلى ممطر على أقصى الجنوب “ولايتي تمنراست وإن قزام”. وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و41 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.