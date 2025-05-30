أمطار ورعود على هذه الولايات غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على أقصى الجنوب.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا السبت، طقسا مشمسا. ورعود متوقعة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، وطقس حار بالغرب والوسط، والسواحل الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 29 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 29 و38 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، أجواء مغشاة جزئيا، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب. وتساقط أمطار على ولاية إليزي. وستتراوح درجات الحرارة بين 36 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.