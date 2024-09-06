أمطار ورعود على 22 ولاية اليوم الجمعة

نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط امطار رعدية معتبرة محليا بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط امطار رعدية محليا معتبرة بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بشار، بني عباس، تندوف.

ونبهت مصالح الأرصاد الجوية من رعود منعزلة نشيطة متوقعة بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من النعامة، البيض، الاغواط، تيارت، المسيلة، المدية. البويرة، ورقلة، إليزي، ان صالح، جانت، تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار.