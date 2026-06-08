أمطار ورعود في العديد من ولايات الوطن غدا الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية، في العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الثلاثاء.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي سوق أهراس، قالمة. قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، إليزي، جانت، تمنراست.

وفي تنبيه آخر، ستشهد بعض الولايات، تساقط أمطار رعدية اليوم الاثنين. وهذا على كل من سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، ميلة، سطيف، ورقلة، إليزي. جانت، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار.

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