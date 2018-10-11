أمطار ورعود في معظم ربوع الوطن

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية،أن المناطق الشمالية،ستعرف سحب عابرة على السواحل، لتصبح كثيفة على أقصى الغرب،قد تؤدي لتساقط الأمطار خلال الظهيرة.

وسجل الديوان، أجواء غائمة، محملة ببعض الأمطار رعدية على المرتفعات والمناطق الداخلية، خاصة الهضاب العليا.

وتوقعت ذات المصلحة، رعود على السواحل الوسطى والشرقية اواخر النهار إلى الليل، ورياح ضعيفة شمالية غربية.

وترتقب الأرصاد الجوية، أجواء من مغشاة إلى غائمة على الصحراء ومنطقة الواحات، مع رياح ضعيفة شمالية شرقية.

في حين سيعرف شمال بشار سحب عابرة، محملة ببعض الأمطار المتفرقة، لتتحسن أواخر النهار، مع رياح ضعيفة جنوبية غربية.

أما على أقصى الجنوب، ستكون السماء من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع رياح ضعيفة.

وعن درجات الحرارة،لظهيرة الخميس،ستتراوح ما بين 26 إلى 32 درجة في السواحل،ومن 19 إلى 31 درجة،بالمناطق الداخلية،و23 إلى 40 بالجنوب.