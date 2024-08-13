أمطار ورعود وبرد غدا الأربعاء على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الأربعاء إلى تساقط امطار رعدية على المناطق الداخلية. وامطار رعدية معتبرة مع برد على المناطق الشرقية و الاوراس.

كما سيتم تسجيل رعود منعزلة على السواحل خلال المساء، وامطار رعدية على شمال الصحراء، وامطار رعدية على أقصى الجنوب.

وتتراوح درجات الحرارة بين 28و35 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31و39 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 33و47 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح تصل إلى 50كلم/سا على الشمال، وإلى 40كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.