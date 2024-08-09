أمطار ورعود وحرارة شديدة غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غدا السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، طقس مشمس. ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية. وطقس حار على المناطق الساحلية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 32 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 36 و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس حار على الولايات الجنوبية، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و48 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.