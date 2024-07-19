أمطار ورعود وحرارة شديدة غدا السبت

نشرت مصالح الحماية المدنية، توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف طقس مشمس وحار على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقس حار وطقس مشمس على السواحل، ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية.

بينما ستتراوح درجات الحرارة، بين 33 و43 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 38 و44 درجة بالمناطق الداخلية. وستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقس حار على تندوف ووسط الصحراء، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب. ورعود مرتقبة على بشار نحو شمال الصحراء.

بينما ستتراوح درجات الحرارة على المناطق الجنوبية للوطن، بين 41 و48 درجة، وستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.