أمطار ورعود ورياح على هذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا السبت، طقس من مشمس إلى ممطر.

وستتراوح درجات الحرارة بين 18 و23 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 17 و29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، رعود وأمطار وطقس حار نسبيا. وستتراوح درجات الحرارة بين 27 و47 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.