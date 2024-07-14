أمطار ورعود وطقس جد حار غدا الإثنين

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف طقس جد حار ورعود منعزلة على بعض المناطق.

وحسب بيان لذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية طقس مشمس، وطقس جد حار ورعود منعزلة على المناطق الداخلية.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 38 و45 درجة بالمناطق الداخلية. أما سرعة الرياح فستصل إلى 30 كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، رعود مع أمطار على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. وطقس حار ببني عباس، تندوف وبشار، وطقس جد حار على وسط الصحراء.

بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 37 و49 درجة بالمناطق الجنوبية، وستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.