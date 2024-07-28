أمطار ورعود وطقس حار غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الإثنين، طقسا حاراً، وطقساً مشمسا على السواحل. ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و43 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 37 و45 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين طقسا حارا، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وستتراوح درجات الحرارة بين 35 و48 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.