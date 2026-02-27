أمطار ورياح شديدة بهذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواءً مشمسة على أغلب ولايات الوطن وهبوب رياح قوية ببعض المناطق الجنوبية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا. وضباب بالمناطق الساحلية والسهول الداخلية خلال الصبيحة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 16 و24 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار على الجنوب الغربي. وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 80 كلم/سا.

كما ستعرف ولاية تندوف، هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية بولايات تندوف، وبني عباس، وأدرار، وبرج باجي مختار، تمنراست، وإن قزام.