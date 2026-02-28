أمطار ورياح شديدة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواءً من مشمسة إلى ممطرة، وهبوب رياح قوية ببعض المناطق الجنوبية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقس مشمس بالمناطق الشرقية، وطقس غائم جزئيا بالمناطق الوسطى. وطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 14 و22 درجة بالمناطق الساحلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا. وطقس من مشمس إلى ممطر بالجنوب الغربي. وستتراوح درجات الحرارة بين 22 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 80 كلم/سا.

فيما ستعرف كل من ولايات بني عباس، بشار، تيميمون، البيض، النعامة وأدرار، هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال.