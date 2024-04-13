أمطار ورياح عبر هذه الولايات اليوم

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم بكميات تتعدى محليا 50 ملم.

والولايات المعنية هي: المسيلة أولاد جلال الأغواط غرداية و المنيعة.

كما ستشهد كل من ولايات أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، البيض، المنيعة و تيميمون. هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

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