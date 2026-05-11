أمطار ورياح عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية مع تشكل زوابع رملية نهار اليوم الاثنين، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، للمصالح نفسها، ستشهد ولايات الأغواط، البيض، النعامة، بشار بني عباس. تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية على ولايات البيض، النعامة، بشار، برج باجي مختار.

هذا وستشهد ولايات النعامة، بشار، برج باجي مختار تشكل زوابع رملية.

