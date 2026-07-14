أمطار ورياح عبر 11 ولاية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذّر تنبيه من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 21:00 مساء.

والولايات المعنية هي: أدرار، برج باجي مختار، تمنراست وإن قزام.

كما ستشهد ولايات النعامة، البيض، تيميمون، بشار، بني عباس، أدرار وإن صالح، هبوب رياح قوية. مرفوقة بتطاير الرمال إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور