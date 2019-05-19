أمطار ورياح على هذه الولايات اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن اليوم الأحد أجواء غير مستقرة بسبب قدوم إضطراب جوي ضعيف النشاط محمل ببعض الأمطار.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة بسحب كثيفة اليوم الأحد على الولايات الشرقية والوسطى.

تكون محملة بأمطار أحيانا تكون غزيرة ورعدية وتمتد إلى غاية يوم غد الإثنين.

كما أن الرياح ستكون قوية على المناطق الداخلية والسواحل الغربية تصل إلى 50 كلم/سا وتصل إلى 40 كلم/ على الصحراء.

في حين ستعرف الولايات الغربية والوسطى الغربية أجواء من صافية إلى مغشاة بسحب أحيانا كثيفة طيلة اليوم.

أما على الجنوب أجواء صافية ما عدا تشكل السحب الرعدية على الجنوب الغربي والشرقي تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية.

درجات الحرارة ستنخفض لتتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 28 إلى 40 درجة بالجنوب.